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«Аркейн», «Терминатор» и Лара Крофт — главные мультфильмы Netflix ближайших месяцев

«Аркейн», «Терминатор» и Лара Крофт — главные мультфильмы Netflix ближайших месяцев
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Компания Netflix опубликовала на своём канале ролик, в котором рассказала о своих главных мультфильмах ближайших месяцев. В видео показаны сцены из «Аркейна», «Терминатора Зеро», «Выдающихся зверей», «Лары Крофт», «Гандам: Реквием по мести» и других анимационных проектов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

К примеру, премьера аниме по «Терминатору» состоится уже 29 августа. Мультсериал расскажет историю новых персонажей, однако всё же станет частью официального канона. Сюжет крутится вокруг главной героини, которая прибывает в 1997 год из будущего, чтобы спасти учёного Малкольма Ли, который разрабатывает некий искусственный интеллект, способный противостоять Скайнету.

За создание шоу отвечает студия Production I.G., известная по «Призраку в доспехах», а также компания Skydance.

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