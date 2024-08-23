Microsoft удалит «Панель управления» из будущих версий Windows 11

Microsoft объявила на официальном сайте, что удалит «Панель управления» из будущих версий операционной системы Windows 11. На это обратили внимание журналисты издания Neowin. Отмечаетcя, что компания собирается переместить её содержимое в приложение «Настройки».

В Microsoft не раскрыли, когда именно данный компонент пропадёт из операционной системы. По словам разработчиков, они пошли на такой шаг в пользу «более современного» приложения «Параметры». Ожидается, что «Панель управления» пропадёт из Windows в одном из следующих крупных обновлений.

Изначально «Панель управления» появилась в Windows ещё в 1985 году. Напомним, ранее стало известно, что следующее обновление Windows 11 версии 24H2 улучшит работу процессоров AMD Zen 5.