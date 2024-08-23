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Microsoft удалит «Панель управления» из будущих версий Windows 11

Microsoft удалит «Панель управления» из будущих версий Windows 11
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Microsoft объявила на официальном сайте, что удалит «Панель управления» из будущих версий операционной системы Windows 11. На это обратили внимание журналисты издания Neowin. Отмечаетcя, что компания собирается переместить её содержимое в приложение «Настройки».

В Microsoft не раскрыли, когда именно данный компонент пропадёт из операционной системы. По словам разработчиков, они пошли на такой шаг в пользу «более современного» приложения «Параметры». Ожидается, что «Панель управления» пропадёт из Windows в одном из следующих крупных обновлений.

Изначально «Панель управления» появилась в Windows ещё в 1985 году. Напомним, ранее стало известно, что следующее обновление Windows 11 версии 24H2 улучшит работу процессоров AMD Zen 5.

Больше подробностей:
Новый апдейт Windows 11 улучшит работу процессоров AMD Zen 5
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