На ЕГЭ-2025 запретили аргументы из видеоигр, аниме, манги и фанфиков

23 августа появился список нововведений в грядущем ЕГЭ-2025 по русскому языку: одним из главных изменений стал запрет на использование аргументов из видеоигр, аниме, манги, фанфиков и графических романов в сочинениях. На ситуацию обратили внимание онлайн-школы по подготовке к экзамену.

Что интересно, на ЕГЭ-2024 по русскому языку как раз разрешили писать аргументы со ссылкой на фильмы, мультфильмы, аниме, мангу, графические романы, комиксы и видеоигры — и кто-то даже писал текст по мотивам Dota 2.

В новом году, помимо отказа от аргументов из видеоигр, аниме, манги, фанфиков и графических романов, важным изменением станет и появление сформированной проблемы — её не надо будет находить и формулировать самостоятельно.

Вот как прокомментировали изменения в онлайн-школе «Короче, ЕГЭ».

Раньше в сочинении в тексте вы могли найти ту проблему, которая вам нравится, которую вы сможете хорошо аргументировать, доказать, найти примеры. Сейчас такого выбора нет, и это, конечно, огромный минус, я считаю. Это вообще отрицательно скажется на результатах и вообще на подготовке.