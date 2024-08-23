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Продажи Black Myth: Wukong превысили 10 млн копий за три дня

Продажи Black Myth: Wukong превысили 10 млн копий за три дня
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20 августа состоялся релиз китайского экшена Black Myth: Wukong. Игру крайне тепло приняли как рядовые геймеры, так и журналисты. Теперь разработчики тайтла из студии Game Science сообщили, что продажи проекта превысили 10 млн копий за три дня после выхода.

Фото: Game Science

Команда поблагодарила геймеров за их любовь и поддержку. Данная цифра включает число реализованных копий игры на всех платформах. Напомним, в Steam максимальный онлайн экшена превысил 2,37 млн пользователей.

Black Myth: Wukong представляет собой вольную интерпретацию романа «Путешествие на Запад». С точки зрения боевой системы и геймплея проект напоминает смесь последних частей God of War и игр серии Dark Souls.

Black Myth: Wukong доступна на PlayStation 5 и ПК.

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