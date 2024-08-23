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Появились первые кадры из нового сериала от автора комедии «В лучшем мире»

На этой неделе компания опубликовала первые кадры из нового сериала Майкла Шура — автора комедий «В лучшем мире» и «Бруклин 9-9». Грядущий проект постановщика получил название A Man On The Inside («Человек изнутри»).

Шоу расскажет о человеке, который обретает новую жизнь после того, как откликается на объявление частного детектива и становится «кротом» в секретном расследовании. Другие детали сюжета пока не раскрываются.

В актёрский состав вошли Мэри Элизабет Эллис, Стефани Беатрис, Лайла Ричкрик Эстрада, Стивен Маккинли Хендерсон, Салли Стразерс, Маргарет Эйвери и другие.

Премьера сериала A Man On The Inside состоится в ноябре в стриминговом сервисе Netflix. Точная дата и число серий в первом сезоне ещё неизвестны.

Первые кадры из сериала

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix