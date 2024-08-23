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Дензел Вашингтон рассказал, почему решил сняться в «Гладиаторе 2»

Дензел Вашингтон рассказал, почему решил сняться в «Гладиаторе 2»
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Недавно Дензел Вашингтон («Великий уравнитель», «Гнев») пообщался с журналистами издания Empire. В ходе разговора актёр рассказал, почему решил сняться в фильме «Гладиатор 2» Ридли Скотта.

По словам артиста, сейчас мало какие фильмы ему интересны.

Мало какие фильмы мне сейчас интересны. В первую очередь меня должен вдохновлять режиссёр. Ридли Скотту это удалось.

События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Помимо Пола Мескала («Солнце моё»), в актёрский состав ленты также вошли Педро Паскаль (The Last of Us), Дензел Вашингтон («Гнев»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и некоторые актёры из оригинального фильма 2000 года.

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США.

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Фото: Paramount Pictures/Empire

Фото: Paramount Pictures/Empire

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