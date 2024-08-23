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Disney работает над «Холодным сердцем 3» и «Холодным сердцем 4» одновременно

Disney работает над «Холодным сердцем 3» и «Холодным сердцем 4» одновременно
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На этой неделе сценаристка Дженнифер Ли дала интервью каналу Fandango. В ходе разговора представительница Disney поделилась, как в компании устроен процесс производства новых частей «Холодного сердца».

По словам Ли, команда работает над «Холодным сердцем 3» и «Холодным сердцем 4» одновременно.

Видео доступно на YouTube-канале Fandango. Права на видео принадлежат Fandango.

Мы работаем в комнате, где на одной половине идёт производство «Холодного сердца 3», а на другой — «Холодного сердца 4». И мы постоянно ходим туда-сюда.

Напомним, «Холодное сердце» вышло в 2013-м, а сиквел — в 2019 году. Оба мультфильма заработали свыше $ 1 млрд и входят в топ-5 самых успешных мультфильмов в истории.

Премьера «Холодного сердца 3» состоится 24 ноября 2027 года.

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