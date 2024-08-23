Звезда «Аколита» Ли Джон-джэ удивлён отмене сериала после первого сезона

20 августа авторитетные СМИ сообщили о закрытии сериала «Аколит». Новость стала крайне неожиданной, поскольку первые два эпизода проекта собрали 4,8 млн просмотров в день премьеры — само шоу показало крупнейший старт сериала на Disney+ в этом году.

Теперь на закрытие сериала отреагировал исполнитель одной из ролей Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»). В разговоре с изданием Variety он поделился, что сам был удивлён данной новостью.

Услышав эту новость я был сам весьма удивлён… Честно говоря, я надеюсь, что в будущем ещё произойдут какие-то изменения.

«Аколит» — сериальный проект по вселенной «Звёздных войн» для Disney. По большей части шоу рассказывает о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз сталкиваются с сильными противниками и пытаются принять меры для победы над ними.