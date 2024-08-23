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Злодей Альтрон вернётся в киновселенную Marvel в сериале про Вижна

Злодей Альтрон вернётся в киновселенную Marvel в сериале про Вижна
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Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, злодей Альтрон вернётся в кинематографическую вселенную Marvel. Персонаж появится в безымянном сериале про Вижна — жуткого гуманоидного робота вновь озвучит Джеймс Спейдер.

В какой именно виде герой будет фигурировать в шоу неизвестно. Альтрон может выступить как полноценным персонажем, так и лишь внутренним голосом Вижна. К роли же харизматичного андроида Вижна вернётся актёр Пол Беттани. Он играл персонажа с 2015 года, появившись в трёх фильмах и одном шоу.

Подробности сюжета и остальной каст пока не раскрываются. Также неизвестно, будет ли будущее шоу связано с предыдущим сериалом про судьбу персонажа — «Ванда/Вижн». Производством проекта занимается шоураннер «Звёздного пути: Пикар» и автор телеадаптации «12 обезьян».

Съмёки сериала про Вижна стартуют в начале 2025 года. Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

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