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Вин Дизель показал фото со съёмок фильма «Хроники Риддика 4»

Вин Дизель показал фото со съёмок фильма «Хроники Риддика 4»
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Американский актёр Вин Дизель опубликовал новую фотографию на своей странице в социальной сети. На ней 57-летний актёр находится в обмундировании и в солнцезащитных очках, а сам пост артист прокомментировал словами «Новые миры… Пятница на Фурии».

Фото: Страница Вина Дизеля в социальной сети

Таким образом Дизель подтвердил начало съёмок «Хроники Риддика: Фурия», которые должны были стартовать 26 августа. Судя по всему, съёмочная команда начала производство на несколько дней раньше запланированного графика. События ленты развернутся на родной планете знаменитого героя, где он будет вынужден сражаться против нового врага.

«Хроники Риддика» — научно-фантастическая франшиза с Вином Дизелем, рассказывающая о галактическом преступнике Риддике с планеты Фурия. Он практически с самого детства оказывается втянут в войну с таинственными некромонгерами, уничтожающими на своём пути целые планеты. У картины пока нет даты премьеры.

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