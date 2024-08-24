Valve офицально представила свою новую игру — онлайн-шутер Deadlock

Компания Valve официально анонсировала командный шутер Deadlock — свою новую игру, которая ранее находилась в режиме закрытого тестирования.

Страница новинки появилась в Steam и теперь открыта каждому. При этом доступ к Deadlock всё ещё ограничен: поиграть можно только после приглашения от друга, уже участвующего в бета-тесте.

Дата полноценного релиза пока неизвестна.

Игра находится на ранней стадии разработки, поэтому в ней множество временных иллюстраций, экспериментальный игровой процесс и ещё не законченная локализация.

Фото: Valve

Valve также разрешили делиться материалами об игре — это касается скриншотов, видео и стримов. Ранее они уже появлялись в Сети, но спустя какое-то время блокировались по просьбе разработчиков.

Deadlock представляет собой бесплатный командный шутер «5 на 5», совмещающий в себе элементы Overwatch (и других подобных игр) с Dota 2. Недавно игру перевели на русский.