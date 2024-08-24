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Вышел трейлер документалки «Жизнь по вызову. Мужской взгляд» о рынке эскорт-услуг

Вышел трейлер документалки «Жизнь по вызову. Мужской взгляд» о рынке эскорт-услуг
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На этой неделе выше дебютный трейлер документального фильма «Жизнь по вызову. Мужской взгляд». Из него зрители узнают об устройстве рынка эскорт-услуг в России глазами мужчин, которые тем или иным образом связаны с данной сферой.

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат «Кинокомпании братьев Андреасян».

Также в фильме зрители познакомятся с тем самым Мэджиком, прототипом персонажа Павла Прилучного из сериала «Жизнь по вызову». Он расскажет о своём жизненном пути и взгляде на рынок интим-услуг, а также о том, почему он оставил свою работу в сфере эскорта.

Ещё авторы документалки обратились за комментариями к секс-работницам, пострадавшим от насилия, чтобы показать, насколько полярным может быть взгляд на одни и те же проблемы.

Премьера картины «Жизнь по вызову. Мужской взгляд» состоится уже 25 августа в онлайн-кинотеатре KION.

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