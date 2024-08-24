Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликован первый постер фильма ужасов про Пиноккио — премьера в январе

Опубликован первый постер фильма ужасов про Пиноккио — премьера в январе
Аудио-версия:
Комментарии

Авторы фильма ужасов про Пиноккио представили первый постер своей грядущей картины. На нём показана фигура деревянного мальчика, которая отдаляется от окровавленной руки с ножом. Производством проекта занимаются создатели дилогии «Винни-Пух: Кровь и мёд».

Картина расскажет про обезумевшего деревянного мальчика, который начнёт творить хаос. По свежим данным, в проекте есть сцена, где мы увидим, как Пиноккио ​​носит кожу своей жертвы, чтобы «почувствовать себя настоящим мальчиком».

События ленты развернутся во «Вселенной извращённого детства». Это значит, что в мире хоррора живут и другие страшные версии любимых героев детских мультфильмов: Винни-Пуха, Кролика, Совы, Пятачка, Спящей красавицы, Бэмби, Безумного Шляпника, Питера Пэна и Динь-Динь.

Премьера фильма ужасов «Пиноккио» состоится в январе 2025 года.

Первый постер

Фото: Unstrung

Материалы по теме
Аниме «Рик и Морти» — колоссальный провал и полный позор для его создателей
Аниме «Рик и Морти» — колоссальный провал и полный позор для его создателей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android