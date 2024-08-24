Опубликован первый постер фильма ужасов про Пиноккио — премьера в январе

Авторы фильма ужасов про Пиноккио представили первый постер своей грядущей картины. На нём показана фигура деревянного мальчика, которая отдаляется от окровавленной руки с ножом. Производством проекта занимаются создатели дилогии «Винни-Пух: Кровь и мёд».

Картина расскажет про обезумевшего деревянного мальчика, который начнёт творить хаос. По свежим данным, в проекте есть сцена, где мы увидим, как Пиноккио ​​носит кожу своей жертвы, чтобы «почувствовать себя настоящим мальчиком».

События ленты развернутся во «Вселенной извращённого детства». Это значит, что в мире хоррора живут и другие страшные версии любимых героев детских мультфильмов: Винни-Пуха, Кролика, Совы, Пятачка, Спящей красавицы, Бэмби, Безумного Шляпника, Питера Пэна и Динь-Динь.

Премьера фильма ужасов «Пиноккио» состоится в январе 2025 года.

Первый постер