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Темуэра Моррисон и Джейкоб Баталон сыграют в комедийном боевике от автора «Синего жука»

Темуэра Моррисон и Джейкоб Баталон сыграют в комедийном боевике от автора «Синего жука»
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Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, Темуэра Моррисон («Книга Бобы Фетта») и Джейкоб Баталон (крайняя трилогия «Человек-паук») сыграют в комедийном боевике The Wrecking Crew. Первый исполнит роль губернатора Гавайев, а второй — опытного частного детектива.

Фильм расскажет историю двух братьев — полицейского и бойца морских котиков. После 20 лет вражды вместе им предстоит выяснить, кто убил их отца. Главные роли в ленте сыграют Джейсон Момоа и Дэйв Батиста.

Режиссёром выступит Анхель Мануэль Сото, поставивший «Синего жука» для DC. За сценарий отвечает Джонатан Троппер (сериал «Воин»)

Съёмки картины The Wrecking Crew стартуют в октябре в Новой Зеландии. Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

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