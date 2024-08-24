Ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом возглавил прокат России

22 августа состоялась мировая премьера ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом в главной роли. В день выхода картина возглавила прокат России, стартовав с 20,6 млн рублей. Ожидается, что по итогам уикенда лента пробьёт отметку в 100 млн рублей.

Топ-5 самых кассовых фильмов в России за 22 августа

«Ворон» - 20,6 млн рублей «Чужой: Ромул» — 15,9 млн рублей. «Пираты галактики Барракуда» — 4,4 млн рублей. «Как приручить бизона» — 4,4 млн рублей «Собиратель душ» — 2,7 млн рублей.

Напомним, ремейк культового фильма 1994 года рассказывает о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Новую версию картины уже раскритиковали авторы оригинала из-за внешнего вида главного героя, больше напоминающего злодея, с которым и должен сразиться.