Официальный криптокошелёк «Телеграма» взломали мошенники — пострадали 10 пользователей

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В ночь с 23 на 24 августа криптокошелёк «Телеграма» был взломан мошенниками. Хакеры начали рассылать пользователям мессенджера фишинговое сообщение от имени официального канала поддержки.

Владельцам кошелька предлагалось перевести любую сумму на «безопасные кошельки», обещая вернуть в два раза больше потраченных средств. Сообщается, что в результате фишинговой рассылки пострадало 10 пользователей «Телеграма» — они успели перевести деньги на кошельки взломщиков.

Сколько конкретно средств обманутые владельцы криптокошельков отдали в руки мошенников, неизвестно. Представители кошелька пообещали компенсировать потерянные деньги пользователей и провести дополнительную проверку.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер «Телеграм» за неудаление запрещённого контента.