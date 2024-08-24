Сайты IGN, Eurogamer и HowLongToBeat заблокировали в России и Беларуси

Пользователи сервиса HowLongToBeat, собирающего статистику о продолжительности игр, начали жаловаться о невозможности открыть сайт из России и Беларуси. Один из модераторов HowLongToBeat заявил, что материнская компания сервиса в лице Ziff Davis заблокировала весь трафик из вышеуказанных и некоторых других стран.

Приносим извинения за данную ситуацию. Юридическая команда нашей материнской компании [Ziff Davis] добилась блокировки всего трафика из России, Беларуси и некоторых других стран. Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию.

Также геймерам из России и Беларуси теперь недоступен сайт игрового издания IGN, котором тоже владеет Ziff Davis. Ко всему прочему компании принадлежат Eurogamer, Digital Foundry, GameIndustry, Rock Paper Shotgun, VG247, Humble и Dicebreaker, однако их сайты пока открываются.

Пользователи отмечают, что в данной ситуации помогают средства обхода блокировок.