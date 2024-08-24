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Опубликованы первые 6 минут из аниме по «Терминатору» — премьера 29 августа

Опубликованы первые 6 минут из аниме по «Терминатору» — премьера 29 августа
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Индийское представительство Netflix опубликовало на своём канале первые шесть минут из дебютного эпизода Terminator Zero — аниме по «Терминатору». Весь ролик состоит из концентрированного экшена и жестоких моментов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix India. Права на видео принадлежат Netflix.

Terminator Zero станет частью официального канона, однако расскажет историю новых персонажей. Сюжет крутится вокруг главной героини, которая прибывает в 1997 год из будущего, чтобы спасти учёного Малкольма Ли, который разрабатывает некий искусственный интеллект, способный противостоять Скайнету.

Все серии аниме выйдут в один день 29 августа в стриминговом сервисе Netflix. За создание шоу отвечает студия Production I.G., известная по «Призраку в доспехах», а также компания Skydance.

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