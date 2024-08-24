Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Чужой: Ромул» вышел в кинотеатрах России

Фильм «Чужой: Ромул» вышел в кинотеатрах России
Аудио-версия:
Комментарии

24 августа в кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Чужой: Ромул» — новой части знаменитой серии ужасов про опасных инопланетян. В мировом прокате картина вышла ещё 16 августа, однако до российского добралась только спустя неделю.

Хоррор уже можно посмотреть в некоторых крупных киносетях. Выход в остальных кинотеатрах РФ ожидается до конца последнего месяца лета. Картину показывают в стране в рамках предсеансового обслуживания.

Лента рассказывает историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

Наши впечатления от картины
Лучший «Чужой» в XXI веке: «Ромул» не разочарует поклонников ксеноморфов
Лучший «Чужой» в XXI веке: «Ромул» не разочарует поклонников ксеноморфов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android