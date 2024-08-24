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Режиссёр фильма ужасов «Чужой: Ромул» вдохновлялся The Last of Us 2

Режиссёр фильма ужасов «Чужой: Ромул» вдохновлялся The Last of Us 2
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Режиссёр хоррора «Чужой: Ромул» Федерико Альварес поделился в соцсети X (ранее Twitter) занимательным фактом о производстве картины. По словам постановщика, во время написания сценария к ленте он параллельно проходил The Last of Us 2 и вдохновился историей беременной Дины.

Из-за этого героиня Кей в фильме тоже находится в положении. На её роль постановщик взял актрису Изабеллу Мерсед, которую год спустя HBO утвердила на роль Дины в сериале The Last Of Us.

Интересный факт: я играл в The Last Of Us 2 во время написания сценария «Чужого: Ромул». История беременной Дины навела меня на мысль сделать героиню Кей тоже беременной. Затем я взял Изабеллу Мерсед на роль Кей… Год спустя её утвердили на роль Дины в сериале The Last Of Us…

Лента рассказывает историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

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