Энди Сёркис готовится к съёмкам фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» — фото команды

На этой неделе режиссёр фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» Энди Сёркис вместе с командой прибыл в Новую Зеландию. Постановщик опубликовал фотографию на фоне легендарного домика хоббитов. Видимо, уже в ближайшее время стартуют полноценные съёмки грядущей ленты.

Будущий фильм расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах. По книгам Толкина, Гэндальф отправлял на поиски Голлума именно Арагорна. Продюсером выступит Питер Джексон, который будет вовлечён во все стадии работы над картиной.

Премьера фильма «Властелина колец: Охота на Голлума» запланирована на 2026 год, однако точная дата пока не раскрывается.

Первый кадр со съёмок