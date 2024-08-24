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Энди Сёркис готовится к съёмкам фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» — фото команды

Энди Сёркис готовится к съёмкам фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» — фото команды
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На этой неделе режиссёр фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» Энди Сёркис вместе с командой прибыл в Новую Зеландию. Постановщик опубликовал фотографию на фоне легендарного домика хоббитов. Видимо, уже в ближайшее время стартуют полноценные съёмки грядущей ленты.

Будущий фильм расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах. По книгам Толкина, Гэндальф отправлял на поиски Голлума именно Арагорна. Продюсером выступит Питер Джексон, который будет вовлечён во все стадии работы над картиной.

Премьера фильма «Властелина колец: Охота на Голлума» запланирована на 2026 год, однако точная дата пока не раскрывается.

Первый кадр со съёмок

Фото: Соцсети Энди Сёркиса

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