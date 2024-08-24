Новый трейлер Star Wars Outlaws посвятили открытому миру

Французская студия Ubisoft опубликовала свежий трейлер Star Wars Outlaws — новой игры по «Звёздным войнам». Очередной ролик компания посвятила открытому миру проекта. В нём геймеры даже смогут посетить специальные заведения и принять участие в различных азартных играх.

Ко всему прочему, разработчики показали космические баталии и процесс исследования локаций.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Star Wars Outlaws расскажет историю преступницы Кей Весс, которая путешествует по планетам вселенной «Звёздных войн» в поисках лёгкой наживы и пытается провернуть самое масштабное ограбление в истории Вселенной.

Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на ПК, а также на консолях PS5 и Xbox Series.