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Новый трейлер Star Wars Outlaws посвятили открытому миру

Новый трейлер Star Wars Outlaws посвятили открытому миру
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Французская студия Ubisoft опубликовала свежий трейлер Star Wars Outlaws — новой игры по «Звёздным войнам». Очередной ролик компания посвятила открытому миру проекта. В нём геймеры даже смогут посетить специальные заведения и принять участие в различных азартных играх.

Ко всему прочему, разработчики показали космические баталии и процесс исследования локаций.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Star Wars Outlaws расскажет историю преступницы Кей Весс, которая путешествует по планетам вселенной «Звёздных войн» в поисках лёгкой наживы и пытается провернуть самое масштабное ограбление в истории Вселенной.

Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на ПК, а также на консолях PS5 и Xbox Series.

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