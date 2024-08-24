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Не работает Steam — нет подключения и не запускаются игры 24 августа

Steam не работает у пользователей со всего мира
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Днём 24 августа в цифровом магазине Steam произошёл глобальный сбой. Геймеры по всему миру жалуются, что не могут войти в свои аккаунты и запустить игры. Проблема коснулась браузерной, мобильной и десктопной версии сервиса.

Фото: DownRadar

На неполадки в работе площадки также жалуются геймеры из России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. Согласно данным сервиса DownRadar, о проблемах со входом Steam сообщили уже несколько тысяч пользователей.

Причём игроки отмечают, что время от времени им всё-таки удаётся зайти в цифровой магазин, однако спустя непродолжительное время площадка снова перестаёт работать.

С чем связан данный сбой и когда нормализуется работа Steam, неизвестно. В Valve пока данную ситуацию никак не прокомментировали.

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