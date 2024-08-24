Элизабет Олсен может вернуться к роли Алой Ведьмы в сериале про Вижна — СМИ

Как сообщают журналисты издания Deadline, Элизабет Олсен может вернуться к роли Алой Ведьмы в сериале про Вижна. Последний раз героиня актрисы появлялась в киновселенной Marvel в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

К роли харизматичного андроида Вижна вернётся актёр Пол Беттани. Он играл персонажа с 2015 года, появившись в трёх фильмах и одном шоу.

Подробности сюжета и остальной каст пока не раскрываются. Также неизвестно, будет ли будущее шоу связано с предыдущим сериалом про судьбу персонажа — «Ванда/Вижн». Производством проекта занимаются шоураннер «Звёздного пути: Пикар» и автор телеадаптации «12 обезьян».

Съмёки сериала про Вижна стартуют в начале 2025 года. Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.