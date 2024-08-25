Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит до 20 лет тюрьмы из-за «Телеграма» — СМИ

Издание TF1 сообщило, что вечером 24 августа российский предприниматель Павел Дуров был задержан во Франции. По данным журналистов, создатель «Телеграма» был объявлен в федеральный розыск за отказ сотрудничать с местным правительством, что якобы делает его соучастником преступлений, совершаемых с помощью мессенджера.

СМИ отмечают, что Дуров несколько раз отказывал французским властям в расшифровке сообщений в «Телеграме». Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы, судить его будут якобы в ближайшую субботу как гражданина Франции (бизнесмен получил гражданство страны в августе 2021 года).

Каких-либо других деталей о деле Дурова пока нет. Вполне возможно, в ближайшие часы станет известно больше подробностей столь громкого события.