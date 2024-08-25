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Сериал «Тед Лассо» получит четвёртый сезон, съёмки начнутся в начале 2025 года — СМИ

Сериал «Тед Лассо» получит четвёртый сезон, съёмки начнутся в начале 2025 года — СМИ
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Как сообщает авторитетное издание Deadline, компания Apple готовится возродить сериал «Тед Лассо». Авторы шоу обсуждают возможный четвёртый сезон и уже заключили контракт с тремя британскими актёрами: Бреттом Голдстином (Рой Кент), Ханной Уоддингэм (Ребекка) и Джереми Свифтом (Лесли).

В ближайшее время создатели также обсудят возвращение Джейсона Судейкиса, исполнявшего в шоу главную роль, Джуно Темпл (Кили) и Брендана Ханта (тренер «Борода»). Если переговоры пройдут успешно, то съёмки продолжения стартуют в начале 2025 года.

«Тед Лассо» выходил с 2020-го по 2023 годы и рассказывал о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который становится наставником английского клуба «Ричмонд» без какого-либо опыта в европейском футболе. В итоге герой завоёвывает расположение клуба и болельщиков своим невероятным позитивом и оптимистичным взглядом на жизнь.

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