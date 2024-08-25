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Сенатор Андрей Клишас отреагировал на задержание Павла Дурова во Франции

Сенатор Андрей Клишас отреагировал на задержание Павла Дурова во Франции
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Вечером 24 августа стало известно о задержании российского предпринимателя Павла Дурова. Бизнесмена задержали во Франции за отказ сотрудничать с местным правительством и недостаточную модерации в мессенджере «Телеграм», что якобы делает его соучастником преступлений, совершаемых с помощью соцсети.

На ситуацию уже отреагировал сенатор Российской Федерации, правовед и предприниматель Андрей Клишас. В своём «Телеграм-канале» чиновник осудил действие французских властей, иронично прокомментировав ситуацию и напомнил им о «европейских ценностях».

Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности».

Как сообщают французские СМИ, Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы. Суд может состояться уже в ближайшую субботу, отмечают журналисты.

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