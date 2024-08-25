Вице-спикер Госдумы потребовал добиться освобождения Павла Дурова

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Вице-спикер Государственной Думы РФ Владислав Даванков сообщил, что намерен добиваться освобождения основателя «Телеграма» Павла Дурова.

Представитель партии «Новые люди» заявил, что Дуров проделал огромный труд для развития цифровых сервисов в России и в мире.

Сейчас его нужно вытаскивать. Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из под стражи.

Даванков также предположил, что арест Дурова может быть вызван политическими мотивами, и во Франции просто хотят получить личные данные пользователей «Телеграма».

При отказе французских властей освободить из под стражи Павла Дурова предлагаю приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или Российской Федерации. При его согласии, конечно.

Ранее Павла Дурова задержали во Франции. Ему грозит 20 лет лишения свободы.