Почему Павла Дурова арестовали во Франции — стали известны детали

В Сети появились подробности о задержании Павла Дурова — основателя «Телеграма» сегодня арестовали французские власти в аэропорту Ле-Бурже.
Правительство Франции вменяет Дурову пособничество терроризму, педофилии, продаже наркотиков, мошенничеству и другим серьёзным преступлениям. Полиция считает, что Павла можно считать соучастником преступлений пользователей «Телеграма», поскольку он защищает их личные данные и переписки.
Некоторые эксперты считают, что таким образом власти Франции просто хотят получить ключи шифрования Telegram для контроля за гражданами.
Ранее Дуров отказывался сотрудничать с парижскими властями и избегал поездок в страну — но сегодня его самолёту потребовалась дозаправка в Париже. Журналисты отмечают, что ордер на его арест был выписан за несколько минут до посадки.