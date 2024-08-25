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Причины задержания Павла Дурова во Франции

Почему Павла Дурова арестовали во Франции — стали известны детали
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В Сети появились подробности о задержании Павла Дурова — основателя «Телеграма» сегодня арестовали французские власти в аэропорту Ле-Бурже.

Правительство Франции вменяет Дурову пособничество терроризму, педофилии, продаже наркотиков, мошенничеству и другим серьёзным преступлениям. Полиция считает, что Павла можно считать соучастником преступлений пользователей «Телеграма», поскольку он защищает их личные данные и переписки.

Официальное обвинение Павлу Дурову должны предъявить в воскресенье утром. СМИ пишут, что ему грозит 20 лет лишения свободы — поскольку он имеет французское гражданство, владелец мессенджера может предстать перед парижским судом

Некоторые эксперты считают, что таким образом власти Франции просто хотят получить ключи шифрования Telegram для контроля за гражданами.

Ранее Дуров отказывался сотрудничать с парижскими властями и избегал поездок в страну — но сегодня его самолёту потребовалась дозаправка в Париже. Журналисты отмечают, что ордер на его арест был выписан за несколько минут до посадки.

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