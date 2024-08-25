Расписание второго дня групп BB Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2

Сегодня, 25 августа, продолжится групповая стадия топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2.

В рамках второго игрового дня соревнования пройдут матчи и в группе A, и в группе B. По итогам игр в первой группе станет известна команда, которая покинет соревнование, а также первый коллектив, отобравшийся в плей-офф. Что касается второй группы, там пройдут стартовые противостояния.

Расписание матчей BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 на 25 августа, воскресенье:

12:00. Группа A, нижняя сетка, Team Falcons (Дания) — BetBoom Team (Россия) ;

; 15:30. Группа A, верхняя сетка, 9z Team (Южная Америка) — paiN Gaming (Бразилия);

19:00. Группа B, верхняя сетка, Eternal Fire (Турция) — Aurora Gaming (Россия) ;

; 22:30. Группа B, верхняя сетка, FURIA Esports (Бразилия) — 9Pandas (Россия).

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.