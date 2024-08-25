Российский игрок в «Доту» Малрин победил в номинации «Прорыв года» премии Esports Awards

На фестивале Esports World Cup в Саудовской Аравии прошла престижная киберспортивная премия Esports Awards.

В номинации «Прорыв года» победителем оказался 19-летний российский киберспортсмен Станислав Malr1ne Поторак из состава Team Falcons по Dota 2. Он обошёл успешных игроков из других дисциплин, в том числе Данила donk Крышковца, представляющего Team Spirit в Counter-Strike 2.

Кроме этого, стали известны победители и в других номинациях. Так, например, несколько наград забрала Riot Games. Компания была удостоена звания «Киберспортивный издатель года», а также была награждена в таких номинациях, как «Киберспортивный контент года» (гимн Worlds 2023), «Киберспортивная игра года» (VALORANT) и «Киберспортивная игра-прорыв года» (Teamfight Tactics).