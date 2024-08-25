Илон Маск потребовал освободить Павла Дурова из-под стражи во Франции

Вечером 24 августа стало известно о задержании российского предпринимателя Павла Дурова. Бизнесмена задержали во Франции за отказ сотрудничать с местным правительством и недостаточную модерацию в мессенджере «Телеграм», что якобы делает его соучастником преступлений, совершаемых с помощью соцсети.

Спустя несколько часов на ситуацию отреагировал Илон Маск. Бизнесмен и самый богатый человек на планете иронично отметил, что такими темпами к 2030 году в европейских странах будут казнить людей за то, что они поставили лайк обычному мему.

POV: На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем.

Чуть позже Маск опубликовал фрагмент из интервью Дурова журналисту Такеру Карлсону, где уроженец России делится своими положительными впечатлениями от изменений в соцсети X (ранее Twitter). Свой пост бизнесмен сопроводил хэштегом «Свободу Павлу», после чего написал своё требование на французском языке.

Фото: X (ранее Twitter)

Как сообщают французские СМИ, Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы. Суд может состояться уже в ближайшую субботу, отмечают журналисты.