Вышел финальный трейлер аниме «Терминатор Зеро» — премьера 29 августа

Онлайн-кинотеатр Netflix представил финальный тизер аниме «Терминатор Зеро». Все восемь эпизодов мультсериала выйдут на стриминговом сервисе уже совсем скоро, 29 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Новый «Терминатор» расскажет историю борьбы человечества и «Скайнет» в двух временных линиях: в 1997 и 2022 годах. Солдата отправляют в прошлое, чтобы защитить учёного Малкольма Ли, который работает над запуском конкурирующей системы искусственного интеллекта. Однако на Ли также охотится некий убийца из будущего, и ему приходится задуматься о моральной стороне своего изобретения.

Производством занимается известная японская студия Production I.G («Призрак в доспехах», «Кайдзю номер восемь», «Волейбол!!», «Баскетбол Куроко»), а также продюсерская компания Skydance.