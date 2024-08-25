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Зак Брафф: продолжение «Клиники» обязательно выйдет

Зак Брафф: продолжение «Клиники» обязательно выйдет
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Американский актёр Зак Брафф прокомментировал возможное продолжение культового сериала «Клиника». Артист, известный по главной роли медика Джона Дориана, уверен в том, что когда-нибудь шоу вернётся на экраны.

По мнению Браффа, для этого нужно, чтобы создатель шоу Билл Лоуренс договорился с Disney о создании продолжения. Сейчас у автора контракт с Warner Bros., для которой он уже выпустил «Теда Лассо» и «Терапию».

Я скажу кое-что, о чём никто больше не узнает. «Клиника» — это сериал Disney. Билл Лоуренс заключил сделку с Warner Bros. Как только эти две компании поймут это, я думаю, люди получат то, чего хотят. Я думаю, продолжение «Клиники» обязательно будет.

Брафф отметил, что был бы очень рад вернуться к своему персонажу. Ранее Билл Лоуренс также заявлял, что готов выпустить как минимум несколько сезонов продолжения и показать знакомых героев с новой перспективы.

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