Уже 1 сентября состоится премьера третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Шоу продолжит историю Александра Шмидта, который вернул себе эскорт-бизнес и превратил его в настоящую империю. Для этого ему пришлось обмануть олигарха Градова, поставив на кон жизнь своей дочери и проиграв. Теперь героем движет только жажда мести.

В третий сезон войдёт 10 эпизодов, они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion. В день премьеры будут доступны сразу две серии, а финал состоится 25 октября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Жизнь по вызову»