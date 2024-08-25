Расписание выхода третьего сезона сериала «Жизнь по вызову»
Уже 1 сентября состоится премьера третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Шоу продолжит историю Александра Шмидта, который вернул себе эскорт-бизнес и превратил его в настоящую империю. Для этого ему пришлось обмануть олигарха Градова, поставив на кон жизнь своей дочери и проиграв. Теперь героем движет только жажда мести.
В третий сезон войдёт 10 эпизодов, они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion. В день премьеры будут доступны сразу две серии, а финал состоится 25 октября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Жизнь по вызову»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 сентября
|2-я серия
|1 сентября
|3-я серия
|6 сентября
|4-я серия
|13 сентября
|5-я серия
|20 сентября
|6-я серия
|27 сентября
|7-я серия
|4 октября
|8-я серия
|11 октября
|9-я серия
|18 октября
|10-я серия
|25 октября
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