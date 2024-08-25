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Третий сезон сериала Жизнь по вызову (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Жизнь по вызову»
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Уже 1 сентября состоится премьера третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Шоу продолжит историю Александра Шмидта, который вернул себе эскорт-бизнес и превратил его в настоящую империю. Для этого ему пришлось обмануть олигарха Градова, поставив на кон жизнь своей дочери и проиграв. Теперь героем движет только жажда мести.

В третий сезон войдёт 10 эпизодов, они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion. В день премьеры будут доступны сразу две серии, а финал состоится 25 октября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Жизнь по вызову»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 сентября
2-я серия1 сентября
3-я серия6 сентября
4-я серия13 сентября
5-я серия20 сентября
6-я серия27 сентября
7-я серия4 октября
8-я серия11 октября
9-я серия18 октября
10-я серия25 октября
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