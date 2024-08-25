В Genshin Impact раздают 1000 примогемов в честь победы игры на gamescom 2024

Студия HoYoVerse объявила о раздаче 1000 Камней Истока в Genshin Impact. Акция связана с победой сетевого экшена на выставке gamescom 2024 в категории «Лучшая мобильная игра».

Раздача будет проходить с 26 по 30 августа — ежедневно в 00:00 по серверному времени геймеры будут получать по 200 внутриигровой валюты. Разработчики отметили, что забрать награду смогут все игроки, достигшие Ранга приключений 7 и выше. Они получат внутриигровые письма, которые нужно будет прочитать в течение 30 дней, иначе они станут недоступны.

Разработчики также поблагодарили геймеров за поддержку и терпение, призвав дождаться важнейшего патча в истории Genshin Impact под версией 5.0. Он выйдет уже 28 августа, когда в игре появятся три новых персонажа, обширная территория и новые механики.