Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Геншин Импакт (Genshin Impact) раздают 1000 примогемов с gamescom — как получить камни истока

В Genshin Impact раздают 1000 примогемов в честь победы игры на gamescom 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Студия HoYoVerse объявила о раздаче 1000 Камней Истока в Genshin Impact. Акция связана с победой сетевого экшена на выставке gamescom 2024 в категории «Лучшая мобильная игра».

Раздача будет проходить с 26 по 30 августа — ежедневно в 00:00 по серверному времени геймеры будут получать по 200 внутриигровой валюты. Разработчики отметили, что забрать награду смогут все игроки, достигшие Ранга приключений 7 и выше. Они получат внутриигровые письма, которые нужно будет прочитать в течение 30 дней, иначе они станут недоступны.

Разработчики также поблагодарили геймеров за поддержку и терпение, призвав дождаться важнейшего патча в истории Genshin Impact под версией 5.0. Он выйдет уже 28 августа, когда в игре появятся три новых персонажа, обширная территория и новые механики.

Материалы по теме
Что нужно знать про обновление 5.0 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android