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Российская BetBoom Team заняла последнее место на BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2

Российская BetBoom Team заняла последнее место на BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2
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Российский состав BetBoom Team покинул топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

После поражения от бразильской paiN Gaming в верхней сетке команда из России упала в нижнюю сетку, где столкнулась с датским ростером Team Falcons. «Соколы» разгромили BB Team со счётом 2:0, выбив коллектив Владислава nafany Горшкова с турнира.

CS 2. BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 . Группа A. 1/2 финала (нижняя сетка)
25 августа 2024, воскресенье. 12:05 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 0
BetBoom Team

В итоге BetBoom Team первой покинула соревнование, заняв 11-12-е место. Кроме BB Team, Россию на турнире также представляют такие команды, как Aurora Gaming, 9Pandas, Team Spirit и Virtus.pro.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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