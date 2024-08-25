Российская BetBoom Team заняла последнее место на BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2

Российский состав BetBoom Team покинул топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

После поражения от бразильской paiN Gaming в верхней сетке команда из России упала в нижнюю сетку, где столкнулась с датским ростером Team Falcons. «Соколы» разгромили BB Team со счётом 2:0, выбив коллектив Владислава nafany Горшкова с турнира.

В итоге BetBoom Team первой покинула соревнование, заняв 11-12-е место. Кроме BB Team, Россию на турнире также представляют такие команды, как Aurora Gaming, 9Pandas, Team Spirit и Virtus.pro.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.