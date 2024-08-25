Китайская EDward Gaming — чемпион главного турнира года по VALORANT

Завершился чемпионат VCT Champions 2024 по игре VALORANT с призовым фондом $ 2,25 млн. Первое место в рамках соревнования заняла китайская EDward Gaming.

В гранд-финале топ-турнира по «Валоранту» столкнулись европейская Team Heretics и EDward Gaming из Китая. В ходе напряжённого противостояния китайцам удалось завершить серию со счётом 3:2 в свою пользу и вырвать чемпионство у оппонентов. За первое место EDG заработала $ 1 млн.

Итоги VCT Champions 2024 по VALORANT:

Первое место: EDward Gaming (Китай) — $ 1 млн;

Второе место: Team Heretics (Европа) — $ 400 тыс.;

Третье место: Leviatán (Южная Америка) — $ 250 тыс.;

Четвёртое место: Sentinels (Северная Америка) — $ 130 тыс.;

5-6-е место: DRX (Южная Корея), Fnatic (Европа) — $ 85 тыс.;

7-8-е место: Trace Esports (Китай), G2 Esports (США) — $ 50 тыс.;

9-12-е место: KRÜ Esports (Чили), Gen.G Esports (Южная Корея), Team Vitality (Европа), Paper Rex (Азия) — $ 30 тыс.;

13-16-е место: Bilibili Gaming (Китай), FunPlus Phoenix (Китай), Talon Esports (Таиланд), FUT Esports (Турция) — $ 20 тыс.

Международный чемпионат VCT Champions 2024 по VALORANT прошёл в LAN-формате с 1 по 25 августа в Сеуле, Южная Корея. В рамках соревнования 16 команд разыграли призовой фонд в размере $ 2,25 млн. Российские киберспортсмены выступали за такие коллективы, как Fnatic, Team Vitality и Paper Rex.