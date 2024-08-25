Bioware показала 10 минут геймплея Dragon Age: The Veilguard за воина высокого уровня

Канадская студия Bioware показала сразу 10 минут геймплея Dragon Age: The Veilguard. Студия продемонстрировала игровой процесс за воина высокого уровня, который может как сражаться в ближнем бою, так и пользоваться особыми умениями.

Видео доступно на YouTube-канале Dragon Age. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

В ролике предлагается оценить боевую систему будущей ролевой игры. Воин сможет сражаться с противниками в ближнем бою, парировать атаки оппонентов и уворачиваться от них с помощью кувырков. В ближайшее время команда также расскажет истории компаньонов в отдельном аудиосериале, а в сентябре появятся видеоматериалы от различных игровых изданий.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится 31 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Проект получит перевод на русский язык в виде субтитров.