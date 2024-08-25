Netflix показал кадры из второй половины четвёртого сезона «Эмили в Париже»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютные кадры второй половины четвёртого сезона сериала «Эмили в Париже». Продолжение выйдет уже 12 сентября и вновь будет состоять из пяти эпизодов; первая часть стала доступна 15 августа.

На кадрах можно увидеть всех знакомых героев сериала: Эмили Купер, Сильви Грато, Минди Чен и других персонажей. В этот раз они поселят Рим, столицу Италии.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сериал «Эмили в Париже» посвящён американке Эмили, которая получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. В ходе путешествия она сталкивается с местной культурой, находит новых друзей и новую любовь. События четвёртого сезона развернутся в том числе в Риме.

Главную роль в проекте исполняет Лили Коллинз — она наиболее известна своими ролями в «Невидимой стороне» и «Толкине». Создателем шоу выступает Даррен Стар («Секреты на кухне», «Сваха»).