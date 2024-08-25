На полное прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 уйдёт около 100 часов

Студия GSC Game World поделилась новыми деталями S.T.A.L.K.E.R. 2. Авторы шутера рассказали, что игровой мир в проекте будет очень большим со множеством контента. Разработчики особенно гордятся тем, что практически не использовали автоматическую генерацию локаций, предметов и других элементов — почти вся игра сделана вручную.

Кроме того, студия рассказала, сколько часов уйдёт на полное прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2. По словам разработчиков, на зачистку карты и нахождение всех секретов геймеры потратят приблизительно 100 часов. Авторы отмечают, что за это время игроки «не встретят одинаковых зданий или очень похожих друг на друга сооружений».

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 20 ноября на ПК и Xbox Series. С первого дня игра войдет в каталог подписочного сервиса Game Pass.