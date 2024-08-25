Российскую команду PARIVISION дисквалифицировали с чемпионата мира по Counter-Strike 2

Организаторы чемпионата мира Perfect World Shanghai Major 2024 по шутеру Counter-Strike 2 объявили о дисквалификации российской команды PARIVISION с RMR-стадии ивента в Шанхае.

Причиной стало то, что во время отборочных матчей с командой находился тренер Иван F_1N Кочугов, ранее пожизненно отстранённый Valve за использование бага с камерой — он позволял наставникам летать над картой и получать нечестное преимущество.

Факт нарушения раскрыла сама команда: после успеха на отборочных в соцсетях появилось видео с буткемпа PARIVISION, где засветился и Фин. Позже появилась информация, что снявший и выложивший этот ролик человек уволен.

Слот PARIVISION позже разыграют три команды, занявшие 9–11 места в закрытой квалификации — европейский ростер BLEED Esports, польская Monte и испанская KOI. Время матчей будет объявлено дополнительно.

Таким образом, на RMR-стадии к мэйджору в Шанхае выступят семь российских команд — Team Spirit, Virtus.pro, Aurora Gaming, BetBoom Team, Cloud9, 9Pandas и Nemiga Gaming.