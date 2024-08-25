Steam поставил новый рекорд — пиковый онлайн превысил 37 млн человек

25 августа цифровой магазин Steam в очередной раз поставил рекорд по пиковому онлайну пользователей — в сервисе одновременно находятся 37,2 млн человек. Это абсолютный рекорд за всю историю платформы, предыдущий лучший результат был установлен в конце июня и составлял на 400 тысяч человек меньше.

Прямо сейчас в игре находится примерно треть от пиковой аудитории платформы — 12,5 млн человек. У остальных пользователей программа запущена в фоновом режиме.

График онлайна Steam за последний год Фото: SteamDB

Интересно, что новый рекорд онлайна был установлен на следующий день после глобального сбоя. 24 августа сервис Valve не работал у миллионов пользователей по всему миру на протяжении нескольких часов. Valve пока не комментировала ситуацию с недоступностью программы.