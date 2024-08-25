«Он просчитался»: Дмитрий Медведев отреагировал на арест Павла Дурова во Франции

Вечером 24 августа стало известно о задержании российского предпринимателя Павла Дурова. Бизнесмена задержали во Франции за отказ сотрудничать с местным правительством и недостаточную модерацию в мессенджере «Телеграм», что якобы делает его соучастником преступлений, совершаемых с помощью соцсети.

На ситуацию отреагировал Дмитрий Медведев, бывший президент России и ныне заместитель председателя Совета Безопасности РФ. В своих соцсетях чиновник вспомнил давний диалог с бизнесменом и заявил, что Дуров просчитался и тому не удастся стать в один ряд с Илоном Маском и Марком Цукербергом из-за его русских корней.

Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. «Это моя принципиальная позиция», – заявил он. «Тогда будут серьёзные проблемы в любой стране», – сказал ему я. Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство/вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живёт без Родины. Ubi bene ibi patria! Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…

Как сообщают французские СМИ, Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы. Прокуратура Парижа тем временем готовится сделать официальное заявление по поводу дела предпринимателя уже 26 августа.