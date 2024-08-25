Вечером 24 августа стало известно о задержании российского предпринимателя Павла Дурова. Бизнесмена задержали во Франции за отказ сотрудничать с местным правительством и недостаточную модерацию в мессенджере «Телеграм», что якобы делает его соучастником преступлений, совершаемых с помощью соцсети.

На ситуацию уже отреагировали многие знаменитости, включая американского журналиста Такера Карлсона. Политический обозреватель, который недавно брал интервью у бизнесмена, заявил, что именно западная страна арестовала Дурова, а не Россия, из которой он когда-то уехал. Карлсон заявил, что эта ситуация должна стать уроком для всех владельцев социальных платформ, которые выступают за свободу слова и не сотрудничают с правоохранительными органами.

Павел Дуров покинул Россию, когда правительство попыталось взять под контроль его социальную сеть Telegram. Но, в конце концов, это не Путин арестовал его за то, что он позволил общественности использовать свободу слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его. Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме, это живое предупреждение любому владельцу социальной платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир.

Как сообщают французские СМИ, Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы. Прокуратура Парижа тем временем готовится сделать официальное заявление по поводу дела предпринимателя уже 26 августа.