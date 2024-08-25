Российская PARIVISION собирается оспорить дисквалификацию команды по CS2 с RMR

Российская киберспортивная организации PARIVISION опубликовала официальное заявление касательно дисквалификации состава по Counter-Strike 2 с европейской закрытой квалификации к топ-турниру Perfect World Shanghai Major 2024.

Сначала представители клуба сообщили, что PARIVISION узнала о дисквалификации, как и всё сообщество CS2, в новостях. При этом с командой никто из организаторов по этому поводу напрямую не общался:

Мы удивлены и шокированы известиями о снятии нашей команды с RMR. До этого момента нам не поступало никаких официальных запросов. О нашей дисквалификации мы узнали через новости в социальных сетях, как и все фанаты CS2.

Игроки, команда и организация всегда следовали правилам Valve, турнирных операторов и придерживались принципов честной игры.

Далее PARIVISION опровергла информацию о том, что тренер состава Иван F_1N Кочугов присутствовал в одном помещении с игроками во время матча отборочных:

Список игроков, включая тренера состава, был предоставлен турнирному оператору заранее. Запроса на исключение или запрет команде не поступило.

Во время матчей закрытых квалификаций на европейский RMR тренер команды Иван F_1N Кочугов не присутствовал в одном помещении с игроками. После того, как матч завершился, он присоединился к команде, чтобы разделить момент радости с игроками. [...]

Наконец, представители организации рассказали о своём намерении обсудить дисквалификацию с организаторами соревнования:

Мы будем общаться с Valve и Perfect World о возможности пересмотра решения и возврата команды в RMR. Спасибо всем, кто остаётся неравнодушен.