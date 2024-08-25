Южнокорейский киберспортсмен ULSAN стал чемпионом Кубка мира по Tekken 8

Завершился топ-турнир Esports World Cup 2024 по файтингу Tekken 8, проходивший в рамках одноимённого киберспортивного фестиваля в Саудовской Аравии.

В гранд-финале встретились Лим ULSAN Су Хун из Южной Кореи и Атиф ATIF Иджаз из Пакистана. Кореец разгромил своего оппонента со счётом 5:0 и стал чемпионом EWC 2024 по Tekken 8, заработав $ 300 тыс. За весь турнир ULSAN не проиграл ни одной серии.

Итоги EWC 2024 по Tekken 8:

Первое место: ULSAN (Южная Корея) — $ 300 тыс.;

Второе место: ATIF (Пакистан) — $ 140 тыс.;

3-4-е место: Yagami (Австралия), double (Япония) — $ 75 тыс.;

5-8-е место: Chanel (Южная Корея), Farzeen (Пакистан), THE JON (Пакистан), CBM (Южная Корея) — $ 45 тыс.

9-12-е место: Chikurin (Япония), Hafiz Tanveer (Пакистан), Knee (Южная Корея), JeonDDing (Южная Корея) — $ 20 тыс.;

13-16-е место: Sajawal (Пакистан), Bilal (Пакистан), Meo-IL (Южная Корея), AO (Япония) — $ 12,5 тыс.;

17-24-е место: Mangja (Южная Корея), Raef (Саудовская Аравия), LowHigh (Южная Корея), AK (Филиппины), Usama Abbasi (Пакистан), EDGE (Южная Корея), Kkokkoma (Южная Корея), Nobi (Япония) — $ 7,5 тыс.;

25-32-е место: KaneAndTrench (Великобритания), Sephiblack (Германия), Jodd (Франция), KEISUKE (Япония), Mulgold (Южная Корея), Arslan Ash (Пакистан), Rangchu (Южная Корея), Doujin (Филиппины) — $ 5 тыс.

Топ-турнир EWC 2024 по Tekken 8 прошёл в LAN-формате в период с 21 по 23 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 32 киберспортсмена разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн.