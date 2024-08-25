Российская Aurora уступила турецкой Eternal Fire в дебютном матче на BB Dacha по CS2

Российский состав Aurora Gaming по Counter-Strike 2 потерпел первое поражение в рамках топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В стартовом матче группы B «Аврора» противостояла Eternal Fire из Турции. Российский коллектив, начав с победы на первой карте, оказался разгромленным в оставшихся двух играх серии. В итоге турецкий ростер завершил матч со счётом 2:1 в свою пользу, выбив Aurora Gaming в нижнюю сетку.

В итоге Eternal Fire оказывается в одном шаге от выхода в плей-офф чемпионата. Что касается Aurora, команда из России будет бороться за шанс продолжить выступление на турнире с проигравшим пары 9Pandas — FURIA Esports.

Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.