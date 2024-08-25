Team BDS из Франции — чемпион Кубка мира по Rocket League

Закончился международный чемпионат Esports World Cup 2024 по игре Rocket League, прошедший в рамках одноимённого киберспортивного фестиваля в Саудовской Аравии.

Несмотря на тяжёлый старт в групповой стадии, французская Team BDS смогла отобраться в плей-офф и дойти до гранд-финала соревнования. В решающей серии французы встретились с Team Falcons из Саудовской Аравии. В ходе напряжённого противостояния BDS оказалась сильнее соперника и завершила матч со счётом 4:2, став чемпионом ивента.

Итоги EWC 2024 по Rocket League:

Первое место: Team BDS (Франция) — $ 200 тыс.;

Второе место: Team Falcons (Саудовская Аравия) — $ 80 тыс.;

3-4-е место: Gen.G Mobil1 Racing (США), G2 Stride (США) — $ 40 тыс.;

5-8-е место: Chiefs Esports Club (Австралия), FURIA Esports (Бразилия), Team Vitality (Франция), Spacestation Gaming (США) — $ 20 тыс.;

9-12-е место: Twisted Minds (Саудовская Аравия), PWR (Австралия), Team Secret (Бразилия), Gentle Mates Alpine (Европа) — $ 10 тыс.;

13-16-е место: Limitless (ЮАР), XO Esports (Азия), Nkosi Ballers (ЮАР), Gaimin Gladiators (Ирландия) — $ 5 тыс.

Топ-турнир EWC 2024 по «Рокет Лиге» прошёл в LAN-формате в период с 22 по 25 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 16 составов разыграли призовой фонд в размере $ 500 тыс.