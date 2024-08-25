Ни один состав из России не поднялся выше топ-14 на Кубке мира по PUBG BATTLEGROUNDS

В Саудовской Аравии завершился чемпионат по игре PUBG BATTLEGROUNDS, проходивший в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2024.

Чемпионом EWC 2024 по «Пабгу» стала американская Soniqs, которая опередила ближайшего преследователя в лице китайской Petrichor Road всего на четыре очка. Что касается российских составов, наши команды успехами похвастаться не могут: BetBoom Team заняла 14-е место, Twisted Minds оказалась на 18-й строчке, а Gaimin Gladiators остановилась на последнем месте.

Итоги EWC 2024 по PUBG BATTLEGROUNDS:

Первое место: Soniqs (США) — $ 700 тыс.;

Второе место: Petrichor Road (Китай) — $ 350 тыс.;

Третье место: FaZe Clan (Европа) — $ 210 тыс.;

Четвёртое место: TSM (США) — $ 150 тыс.;

Пятое место: Freecs (Южная Корея) — $ 100 тыс.;

Шестое место: Danawa e-sports (Южная Корея) — $ 77 тыс.;

Седьмое место: Daytrade Gaming (Таиланд) — $ 56 тыс.;

Восьмое место: 17 Gaming (Китай) — $ 41 тыс.;

Девятое место: All Gamers Global (Вьетнам) — $ 33 тыс.;

Десятое место: Natus Vincere (Украина) — $ 31 тыс.;

11-е место: Team Falcons (США) — $ 29 тыс.;

12-е место: Tianba Esports (Китай) — $ 27 тыс.;

13-е место: The Expendables (Вьетнам) — $ 25 тыс.;

14-е место: BetBoom Team (Россия) — $ 23 тыс.;

— $ 23 тыс.; 15-е место: CERBERUS Esports (Вьетнам) — $ 21 тыс.;

16-е место: Valee Thai Esports (Таиланд) — $ 19 тыс.;

17-е место: Four Angry Men (Китай) — $ 17 тыс.;

18-е место: Twisted Minds (Россия) — $ 16 тыс.;

— $ 16 тыс.; 19-е место: T1 (Южная Корея) — $ 15 тыс.;

20-е место: NewHappy (Китай) — $ 14 тыс.;

21-е место: eArena (Таиланд) — $ 13 тыс.;

22-е место: Luna Galaxy (Бразилия) — $ 12 тыс.;

23-е место: Virtus.pro (Европа) — $ 11 тыс.;

24-е место: Gaimin Gladiators (Россия) — $ 10 тыс.

Топ-турнир EWC 2024 по PUBG BATTLEGROUNDS прошёл в LAN-формате с 21 по 25 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках ивента 24 ростера разыграли призовой фонд в размере $ 2 млн.