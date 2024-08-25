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Результаты Esports World Cup 2024 по PUBG BATTLEGROUNDS (EWC по ПАБГ)

Ни один состав из России не поднялся выше топ-14 на Кубке мира по PUBG BATTLEGROUNDS
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В Саудовской Аравии завершился чемпионат по игре PUBG BATTLEGROUNDS, проходивший в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2024.

Чемпионом EWC 2024 по «Пабгу» стала американская Soniqs, которая опередила ближайшего преследователя в лице китайской Petrichor Road всего на четыре очка. Что касается российских составов, наши команды успехами похвастаться не могут: BetBoom Team заняла 14-е место, Twisted Minds оказалась на 18-й строчке, а Gaimin Gladiators остановилась на последнем месте.

Итоги EWC 2024 по PUBG BATTLEGROUNDS:

  • Первое место: Soniqs (США) — $ 700 тыс.;
  • Второе место: Petrichor Road (Китай) — $ 350 тыс.;
  • Третье место: FaZe Clan (Европа) — $ 210 тыс.;
  • Четвёртое место: TSM (США) — $ 150 тыс.;
  • Пятое место: Freecs (Южная Корея) — $ 100 тыс.;
  • Шестое место: Danawa e-sports (Южная Корея) — $ 77 тыс.;
  • Седьмое место: Daytrade Gaming (Таиланд) — $ 56 тыс.;
  • Восьмое место: 17 Gaming (Китай) — $ 41 тыс.;
  • Девятое место: All Gamers Global (Вьетнам) — $ 33 тыс.;
  • Десятое место: Natus Vincere (Украина) — $ 31 тыс.;
  • 11-е место: Team Falcons (США) — $ 29 тыс.;
  • 12-е место: Tianba Esports (Китай) — $ 27 тыс.;
  • 13-е место: The Expendables (Вьетнам) — $ 25 тыс.;
  • 14-е место: BetBoom Team (Россия) — $ 23 тыс.;
  • 15-е место: CERBERUS Esports (Вьетнам) — $ 21 тыс.;
  • 16-е место: Valee Thai Esports (Таиланд) — $ 19 тыс.;
  • 17-е место: Four Angry Men (Китай) — $ 17 тыс.;
  • 18-е место: Twisted Minds (Россия) — $ 16 тыс.;
  • 19-е место: T1 (Южная Корея) — $ 15 тыс.;
  • 20-е место: NewHappy (Китай) — $ 14 тыс.;
  • 21-е место: eArena (Таиланд) — $ 13 тыс.;
  • 22-е место: Luna Galaxy (Бразилия) — $ 12 тыс.;
  • 23-е место: Virtus.pro (Европа) — $ 11 тыс.;
  • 24-е место: Gaimin Gladiators (Россия) — $ 10 тыс.

Топ-турнир EWC 2024 по PUBG BATTLEGROUNDS прошёл в LAN-формате с 21 по 25 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках ивента 24 ростера разыграли призовой фонд в размере $ 2 млн.

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