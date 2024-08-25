Ни один состав из России не поднялся выше топ-14 на Кубке мира по PUBG BATTLEGROUNDS

В Саудовской Аравии завершился чемпионат по игре PUBG BATTLEGROUNDS, проходивший в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2024.
Чемпионом EWC 2024 по «Пабгу» стала американская Soniqs, которая опередила ближайшего преследователя в лице китайской Petrichor Road всего на четыре очка. Что касается российских составов, наши команды успехами похвастаться не могут: BetBoom Team заняла 14-е место, Twisted Minds оказалась на 18-й строчке, а Gaimin Gladiators остановилась на последнем месте.
Итоги EWC 2024 по PUBG BATTLEGROUNDS:
- Первое место: Soniqs (США) — $ 700 тыс.;
- Второе место: Petrichor Road (Китай) — $ 350 тыс.;
- Третье место: FaZe Clan (Европа) — $ 210 тыс.;
- Четвёртое место: TSM (США) — $ 150 тыс.;
- Пятое место: Freecs (Южная Корея) — $ 100 тыс.;
- Шестое место: Danawa e-sports (Южная Корея) — $ 77 тыс.;
- Седьмое место: Daytrade Gaming (Таиланд) — $ 56 тыс.;
- Восьмое место: 17 Gaming (Китай) — $ 41 тыс.;
- Девятое место: All Gamers Global (Вьетнам) — $ 33 тыс.;
- Десятое место: Natus Vincere (Украина) — $ 31 тыс.;
- 11-е место: Team Falcons (США) — $ 29 тыс.;
- 12-е место: Tianba Esports (Китай) — $ 27 тыс.;
- 13-е место: The Expendables (Вьетнам) — $ 25 тыс.;
- 14-е место: BetBoom Team (Россия) — $ 23 тыс.;
- 15-е место: CERBERUS Esports (Вьетнам) — $ 21 тыс.;
- 16-е место: Valee Thai Esports (Таиланд) — $ 19 тыс.;
- 17-е место: Four Angry Men (Китай) — $ 17 тыс.;
- 18-е место: Twisted Minds (Россия) — $ 16 тыс.;
- 19-е место: T1 (Южная Корея) — $ 15 тыс.;
- 20-е место: NewHappy (Китай) — $ 14 тыс.;
- 21-е место: eArena (Таиланд) — $ 13 тыс.;
- 22-е место: Luna Galaxy (Бразилия) — $ 12 тыс.;
- 23-е место: Virtus.pro (Европа) — $ 11 тыс.;
- 24-е место: Gaimin Gladiators (Россия) — $ 10 тыс.
Топ-турнир EWC 2024 по PUBG BATTLEGROUNDS прошёл в LAN-формате с 21 по 25 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках ивента 24 ростера разыграли призовой фонд в размере $ 2 млн.